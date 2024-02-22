WADA продолжает изучать причастность окружения Валиевой к допинг‑скандалу

Департамент расследований WADA продолжает изучать вопрос причастности окружения Валиевой к допинг‑скандалу
Независимый департамент расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) продолжает изучать вопрос причастности окружения фигуристки Камилы Валиевой к нарушению спортсменкой антидопинговых правил, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе организации.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17 летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный препарат триметазидин.
— Будет ли WADA проводить расследование в отношении штаба Валиевой (тренеры, врачи, родственники)?
— Что касается расследования в отношении окружения, то оно состоит из двух этапов. Первый этап состоял в том, чтобы независимый департамент разведки и расследований WADA контролировал расследование РУСАДА о том, какую роль, если таковая вообще была, сыграл вспомогательный персонал спортсмена в этом деле. Это осложнялось тем фактом, что члены WADA I& I (независимого департамента разведки и расследований) не смогли выехать в Россию и поэтому проводили этот надзор удаленно.
Второй этап зависел от деталей решения CAS. С момента публикации полной мотивировочной части WADA внимательно изучало документ, чтобы понять, открывает ли он какие либо дальнейшие возможные направления расследования. Теперь это вопрос для следователей WADA I& I, поскольку они продолжают следить за доказательствами по этому делу, куда бы они их ни привели. WADA I& I работает независимо от руководства WADA, поэтому на данный момент мы не можем вдаваться в подробности, — сказали «Матч ТВ» в пресс службе WADA.
«Победа — это возвращение домой, к семье, друзьям» — осужденный во Франции болельщик Косов
Габулов о скончавшемся экс‑тренере ЦСКА Жорже: «Очень добрый дядька, который старался прививать португальский стиль игры»
«Я до последнего не верил, что во Франции одобрят мое освобождение по УДО» — болельщик Косов