WADA продолжает изучать причастность окружения Валиевой к допинг‑скандалу

Независимый департамент расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) продолжает изучать вопрос причастности окружения фигуристки Камилы Валиевой к нарушению спортсменкой антидопинговых правил, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе организации.

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В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17 летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный препарат триметазидин.

— Будет ли WADA проводить расследование в отношении штаба Валиевой (тренеры, врачи, родственники)?

— Что касается расследования в отношении окружения, то оно состоит из двух этапов. Первый этап состоял в том, чтобы независимый департамент разведки и расследований WADA контролировал расследование РУСАДА о том, какую роль, если таковая вообще была, сыграл вспомогательный персонал спортсмена в этом деле. Это осложнялось тем фактом, что члены WADA I& I (независимого департамента разведки и расследований) не смогли выехать в Россию и поэтому проводили этот надзор удаленно.