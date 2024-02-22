Стал известен полный состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Стали известны имена фигуристов, которые последними вошли в список участников Кубка Первого канала , который пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.

Напомним, согласно регламенту турнира его состав формировался следующим образом: 6 спортсменов, набравших наибольшее количество баллов по итогам чемпионата России и Спартакиады-2024, 3 спортсмена, занявшие с 1 по 3 место на Первенстве России, по одному спортсмену на каждый одиночный вид и танцы по итогам голосования болельщиков, голосования СМИ и по решению Федерации фигурного катания на коньках России.