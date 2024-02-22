Стал известен полный состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
Стали известны имена фигуристов, которые последними вошли в список участников Кубка Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.
Напомним, согласно регламенту турнира его состав формировался следующим образом: 6 спортсменов, набравших наибольшее количество баллов по итогам чемпионата России и Спартакиады-2024, 3 спортсмена, занявшие с 1 по 3 место на Первенстве России, по одному спортсмену на каждый одиночный вид и танцы по итогам голосования болельщиков, голосования СМИ и по решению Федерации фигурного катания на коньках России.
По итогам голосования СМИ (в нём принимали участие и представители «Чемпионата») на Кубок Первого канала будут приглашены: Мария Агаева, Матвей Ветлугин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов (танцы).
Согласно решению ФФКР на КПК также выступят: Ксения Гущина, Александр Самарин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (танцы).
Полный список участников грядущих соревнований выглядит следующим образом:
Танцы на льду
Александра Степанова/Иван Букин;
Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;
Софья Шевченко/Андрей Ежлов;
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
Мужчины
Даниил Самсонов;
Матвей Ветлугин;
Александр Самарин;
Иван Рамзенков.
Спортивные пары
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков;
Юлия Артемьева/Алексей Брюханов;
Елизавета Осокина/Артем Грицаенко.
Женщины
Ксения Гущина;
Мария Агаева;
Маргарита Базылюк;
Лидия Плескачева.