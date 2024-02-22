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Стал известен полный состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Стали известны имена фигуристов, которые последними вошли в список участников Кубка Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.

Стал известен полный состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
© Чемпионат.com

Напомним, согласно регламенту турнира его состав формировался следующим образом: 6 спортсменов, набравших наибольшее количество баллов по итогам чемпионата России и Спартакиады-2024, 3 спортсмена, занявшие с 1 по 3 место на Первенстве России, по одному спортсмену на каждый одиночный вид и танцы по итогам голосования болельщиков, голосования СМИ и по решению Федерации фигурного катания на коньках России.

По итогам голосования СМИ (в нём принимали участие и представители «Чемпионата») на Кубок Первого канала будут приглашены: Мария Агаева, Матвей Ветлугин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов (танцы).

Согласно решению ФФКР на КПК также выступят: Ксения Гущина, Александр Самарин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (танцы).

Полный список участников грядущих соревнований выглядит следующим образом:

Танцы на льду

Александра Степанова/Иван Букин;

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;

Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;

Екатерина Миронова/Евгений Устенко;

Софья Шевченко/Андрей Ежлов;

Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

Мужчины

Евгений Семененко;

Владислав Дикиджи;

Дмитрий Алиев;

Роман Савосин;

Марк Кондратюк;

Даниил Самсонов;

Петр Гуменник;

Матвей Ветлугин;

Александр Самарин;

Арсений Федотов;

Лев Лазарев;

Иван Рамзенков.

Спортивные пары

Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;

Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков;

Наталья Хабибуллина/Илья Княжук;

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов;

Елизавета Осокина/Артем Грицаенко.

Женщины

Аделия Петросян;

Ксения Синицына;

Анна Фролова;

Вероника Яметова;

Алина Горбачёва;

Дарья Садкова;

Софья Муравьёва;

Ксения Гущина;

Мария Агаева;

Маргарита Базылюк;

Алиса Двоеглазова;

Лидия Плескачева.

Фигурное катание
Ксения Синицына
Елизавета Осокина
Мария Агаева
Вероника Яметова
Илья Княжук
Наталья Хабибуллина
Анна Фролова
Евгений Устенко
Матвей Ветлугин
Даниил Горелкин
Софья Леонтьева
Владислав Дикиджи
Алина Горбачева
Дарья Садкова
Арсений Федотов
Лев Лазарев
Алиса Двоеглазова
Софья Муравьева
Марк Кондратюк
Александр Галлямов
Аделия Петросян
Ксения Гущина
Петр Гуменник
Елизавета Худайбердиева
Евгений Семененко
Егор Базин
Екатерина Миронова
Дмитрий Алиев
Иван Букин
Роман Савосин
Александр Самарин
Анастасия Мишина
Дмитрий Козловский
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