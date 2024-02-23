Плющенко не одобрил новые «фешн-коньки» Рудковской
Продюсер Яна Рудковская купила бархатные фигурные коньки на каблуках. Снимками она поделилась в своем Telegram-канале.
Яна Рудковская заказала лимитированную пару обуви из коллекции итальянского бренда Aquazzura. Пара выполнена из синего бархата с высоким каблуком и лезвием конька.
"Отправила экспедицию байеров на скоростной тройке, и достала подходящее по тону платье, жду на низком старте. Евгений, правда, фешн-коньки не одобрил, но сказал купить для коллекции. В принципе, его Ангелы и на таких могут, но только без прыжков", — написала Рудковская.
В октябре Рудковская открыла ООО "Красота в деталях". Фирма может торговать кондитерскими изделиями, напитками, парфюмерией, косметикой, а также хлебобулочными и мучными товарами. У нее также есть сеть магазинов по продаже одежды популярных брендов "Grand La Scala Fashion Group". Звезда основала компанию в 2003-м.
С 2005 года Рудковская продюсирует певца Диму Билана. С 2009 года Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. В 2013 году у них родился сын Александр. В 2020 году на свет появился второй сын супругов — Арсений. Мальчик родился благодаря суррогатной матери.