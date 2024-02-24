Хоркина пркомментировала новость о завершении карьеры сестер Авериных

Хоркина назвала ожидаемой новость о завершении карьеры сестер Авериных
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина призналась, что новость о завершении карьеры Дины и Арины Авериных стала для нее ожидаемой.
Ранее в пятницу глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что серебряный призер Олимпийских игр Дина Аверина и пятикратная чемпионка мира Арина Аверина завершили спортивную карьеру.
— Сёстры Аверины — большая редкость. Редкость в том, чтобы на высоком уровне длительное время представлять нашу страну. Новость о завершении карьеры была ожидаемой. Дай бог, чтобы в нашей стране однажды появились такие же гимнастики, как Дина и Арина Аверины, — сказала Хоркина Metaratings.ru.