Мать российской фигуристки рассказала, что ее поразило в Тутберидзе

"Больше всего мне нравится в нашем тренере, что она смотрит исключительно на потенциал спортсмена, сплетни не слушает и не читает. Меня всегда поражало в Этери Георгиевне, что она не участвует в тусовках. Все тренеры ходят на банкеты после соревнований, меня тоже всегда приглашали. А она не ходит, и даже на ужинах с коллективом я ее редко видела. Она постоянно трудится, продумывает новые пути", - сказала Султаналиева.