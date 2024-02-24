Тарасова отреагировала на сравнение ее с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на сравнение с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В субботу Тутберидзе исполнилось 50 лет. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила в интервью, приуроченном к юбилею, что Тутберидзе достигла больших успехов и уже находится на одном уровне с Тарасовой.

После этого журналисты поинтересовались у Тарасовой, как она относится к такому сравнению.

«Я работала во всех видах фигурного катания. Получится ли в будущем в других видах у неё?» — задалась вопросом заслуженный тренер.

При этом она добавила, что Тутберидзе «ещё молодой человек» и ее карьера может сложиться по-разному.