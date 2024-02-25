Лишенный олимпийского золота российский фигурист обратился к главе МОК

30 января Международный союз конькобежцев принял решение о перераспределении медалей командного турнира из-за дисквалификации и аннулирования результатов Камилы Валиевой . Сборная России ( Марк Кондратюк , Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов ) лишилась победы и переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются. О том, что в пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.