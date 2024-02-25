Бойкова и Козловский рассказали, как они пришли в фигурное катание

«Меня привели на каток в четыре года, это было в качестве спонтанного развлечения. Тренеры заметили, что я очень шустрая девочка, еду и не падаю, не плачу, и меня пригласили в школу фигурного катания. В какой-то момент я решила перейти в парное катание, чтобы добиваться ещё больших результатов, и там мы встретились с Дмитрием [Козловским]. Идти в парное катание — решение серьёзное, а в фигурное катание — случайное», — приводит слова Бойковой ТАСС.

Козловский, в свою очередь, отметил, что его в спорт привела бабушка: «Меня привела бабушка. Родители меня поддерживали, но я не могу сказать, что на ранних стадиях у меня было огромное желание. Переломный момент случился, когда я пришёл к Алексею Николаевичу Мишину. Там я познакомился с топовыми спортсменами, потом уже в группе Тамары Николаевны Москвиной познакомился с Сашей. Был период, когда я мог всё бросить, потому что были травмы, связанные с превращением из ребёнка в юношу — но я побоялся бабушки».