Российская фигуристка похвасталась характером воина

«У меня характер как у воина, готового сражаться, бороться за элементы. За победу. Сильный характер. Проявила ли в этом сезоне свою воинственность? Пожалуй, да. Когда после травмы выходила. Сначала мне вообще говорили, что уже все, сезон можно заканчивать, но мы решили побороться, и сейчас все хорошо. И еще перед чемпионатом России, я там немного приболела — вирус, температура, пришлось проявить себя.



В любом случае я настраивала себя позитивно, говорила, что выступлю и все сделаю. «Я поеду», — всем говорила, мне отвечали: «Может, не надо?», а я говорила «Надо!». В итоге поехали», — заявила спортсменка.