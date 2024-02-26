Стал известен список запасных участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Известен список запасных участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список фигуристов, которые станут запасными участниками на Кубке Первого канала — 2024.
Список запасных участников соревнований выглядит следующим образом:
Танцы на льду
Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов
Мужчины
Парное катание
Дарья Бояринцева и Роман Плешков
Женщины
Напомним, Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию 2024 года состоится 2–3 марта в спортивном комплексе «Юбилейный» в городе Санкт-Петербург. Жеребьёвка Кубка пройдёт в пятницу, 1 марта на катке Севкабель Порт в северной столице. По окончании мероприятия на катке состоится встреча всех желающих с участниками соревнований.
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