Стал известен список запасных участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Напомним, Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию 2024 года состоится 2–3 марта в спортивном комплексе «Юбилейный» в городе Санкт-Петербург. Жеребьёвка Кубка пройдёт в пятницу, 1 марта на катке Севкабель Порт в северной столице. По окончании мероприятия на катке состоится встреча всех желающих с участниками соревнований.