Рудковская отреагировала на сообщения о падении крыши на арене Плющенко

«После вчерашнего ледяного дождя и прибившегося снега погнулась ферма. Мы начали ремонт. Для замены фермы демонтировали кровлю на участке пролета фермы. Для ускорения работ при большом объеме снега разрезали мембрану, чтобы снег весь упал на лед. Лед застелили, чтобы он не повредился.



Работы начали вечером в выходной день. Видеофиксация есть, что работы велись техническими службами. Ничего не вышло из строя. Одну балку и мембрану мы сами и разрезали. Видно, что альпинисты разрезали мембрану. Никто не пострадал. Мы всю ночь с Евгением и техническими службами были здесь.



Часть детей будут кататься в Горках 10, для части будем снимать лед. Сроки зависят от экспертизы», – сказала Рудковская.