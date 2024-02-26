CAS зарегистрировал четыре апелляции по медалям командного турнира на ОИ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на Олимпийский играх 2022 года. Об этом сообщается на сайте суда.

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Одна апелляция была подана канадской стороной. Федерация фигурного катания Канады, Олимпийский комитет Канады и участвовавшие в командном турнире фигуристы сборной требуют присуждения им бронзовой медали.

Три другие апелляции поданы из России — Олимпийским комитетом России, Федерацией фигурного катания на коньках России, а также фигуристами Камилой Валиевой, Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Они просят сохранить за сборной России золото командного турнира.

30 января ISU принял решение о перераспределении медалей командного турнира из-за дисквалификации и аннулирования результатов Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.