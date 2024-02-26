Юрист оценила шансы России на возвращение золота командника

Юрист Анна Анцелиович считает, что России будет тяжело вернуть золото командника.

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Международный союз конькобежцев (ISU) переместил российских фигуристов с первого места командного турнира Олимпиады-2022 на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции России и Канады на решение ISU.

– Есть ли вероятность, что CAS пересмотрит решение ISU и вернет нам золото?

– Пока CAS получил документ о намерении сторонами оспорить данное решение, а затем в течение определенного времени стороны обязаны представить правовую позицию.

Мне тяжело оценивать шансы российской стороны, не знаю позиций сторон. Но перерасчет результатов не совсем соответствует правилам ISU, это точно.

Российской стороне будет тяжело изменить это решение ISU, придется поработать достаточно хорошо, чтобы отстоять свою позицию.

– Теоретически у российской стороны есть шансы убедить CAS в том, что этот препарат никак не мог повлиять на результаты в командном турнире?

– Есть предыдущие прецеденты, у американской команды был похожий случай. Отмечу, что проба у Валиевой забирали не на Олимпийских играх, а ранее.