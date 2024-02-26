Юрист оценила шансы России вернуть золото Олимпиады

Международному союзу конькобежцев (ISU) будет сложно отстоять в Спортивном арбитражном суде (CAS) свое решение по пересмотру результатов командного турнира фигуристов на Играх-2022, заявила спортивный юрист Анна Анцелиович. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации о массовом обращении в CAS спортивных организаций. В частности, апелляции подали Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) и Олимпийский комитет России (ОКР).

Юрист пояснила, что без исходных данных о заявлении российской стороны сложно оценивать шансы спортсменов на победу в суде.

Вместе с тем, заметила она, специалисты ISU «намудрили» с расчетами при подготовке решения. В связи с этим, им будет будет тяжело отстаивать свое решение в CAS, им придется много над этим поработать.

В частности, ключевым фактором является то, что допинг-проба была взята у фигуристки Камилы Валиевой не во время Олимпиады, а за несколько месяцев до соревнований, пояснила Анцелиович.

«Российская сторона имеет все шансы побороться за золотые медали. Конечно, многое зависит и от выбора тройки арбитров, которые будут рассматривать дело», — констатировала юрист.