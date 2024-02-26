«Интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность?». Роднина — об исках в CAS

— Красиво придумали! Но есть признание, что у Валиевой был запрещенный препарат, в том числе и от РУСАДА. Она имела право подать апелляцию на это. Но, насколько я понимаю, ранее сторона Валиевой оспаривала срок и дату отсчета дисквалификации, а не наличие запрещенного препарата. И смысл сейчас оспаривать решение ISU? Мне интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность? Может, это государственные деньги? Или спонсорские? Вообще апелляция в CAS сейчас — это стрелять в небо. Желаю им всем удачи в суде, но я не вижу смысла в этой апелляции.



По поводу апелляции канадцев могу сказать, что в правилах всё четко написано. Тогда требуйте изменения правил. Но если изменят правило, закон обратной силы не имеет. Смысл махать кулаками сейчас? Только если напоминать о себе лишний раз, — сказала Роднина «Матч ТВ».