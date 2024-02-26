«Интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность?». Роднина — об исках в CAS

«Интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность?» — депутат Роднина об исках в CAS
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила «Матч ТВ», что ей интересно, за чей счет были поданы российской стороной три апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу перераспределении медалей командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года.
CAS в понедельник сообщил о регистрации четырех апелляций на решение ISU о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на ОИ 2022: со стороны Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), российских фигуристов, а также Федерации фигурного катания Канады.
— Красиво придумали! Но есть признание, что у Валиевой был запрещенный препарат, в том числе и от РУСАДА. Она имела право подать апелляцию на это. Но, насколько я понимаю, ранее сторона Валиевой оспаривала срок и дату отсчета дисквалификации, а не наличие запрещенного препарата. И смысл сейчас оспаривать решение ISU? Мне интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность? Может, это государственные деньги? Или спонсорские? Вообще апелляция в CAS сейчас — это стрелять в небо. Желаю им всем удачи в суде, но я не вижу смысла в этой апелляции.
По поводу апелляции канадцев могу сказать, что в правилах всё четко написано. Тогда требуйте изменения правил. Но если изменят правило, закон обратной силы не имеет. Смысл махать кулаками сейчас? Только если напоминать о себе лишний раз, — сказала Роднина «Матч ТВ».
В конце января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17 летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный триметазидин.
Решение CAS привело к пересмотру итогов командного турнира фигуристов на Играх 2022, на котором сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, россияне получат бронзу. Канадцы заняли четвертое место.
«Интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность?» — депутат Роднина об исках в CAS
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