Стали известны имена российских фигуристов, подавших апелляции на решение ISU

Напомним, ISU лишил сборную России золотых медалей за командный турнир ОИ-2022 после дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Российским спортсменам было присуждено третье место после аннулирования результатов Валиевой. Фигуристы требуют, чтобы утверждённые ISU результаты были пересмотрены, и сборную России признали победителем этих соревнований.