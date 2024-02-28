Навка допустила участие сестер Авериных в своем ледовом шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в разговоре с «Матч ТВ» назвала возможным участие Дины и Арины Авериных в своем ледовом шоу.
Ранее в пятницу глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что серебряный призер Олимпийских игр Дина Аверина и пятикратная чемпионка мира Арина Аверина завершили спортивную карьеру. Сами Аверины отметили, что планируют участвовать в шоу.
— Пока такой надобности не было. Но почему нет? В жизни всё бывает. Вполне возможно, что пригласим Авериных в шоу, — сказала Навка «Матч ТВ».