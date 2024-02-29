Российские фигуристы узнали о подаче апелляции в CAS от их имени постфактум

Не все российские фигуристы, участвовавшие в командном турнире на Олимпийских играх-2022, заранее знали о подаче апелляции от их имени в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом стало известно «Матч ТВ».

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По информации источника, консультации перед подачей апелляции были проведены не со всеми атлетами. Отмечается, что как минимум два спортсмена узнали о документе постфактум, после его релиза на сайте суда.

26 февраля CAS зарегистрировал четыре апелляции по перераспределению медалей командного турнира. Три из них, с просьбой оставить команде золото, направлены из России — от Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Еще одна апелляция — из Канады, с требованием присудить им бронзу.