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Уроженцы России Метелкина и Берулава выиграли ЧМ по фигурному катанию среди юниоров

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира среди юниоров в Тайбэе (Тайвань).

Уроженцы России выиграли ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
© Соцсети

По итогам соревнований спортсмены, представляющие Грузию, набрали 179,32 балла.

Второе и третье места заняли представители США Оливия Флорес / Люк Ванг (166,89 балла) и Наоми Уильямс / Лахлан Льюэр (146,00) соответственно.

Метелкина является уроженкой города Владимир, а Берулава родился в Москве. Свои первые шаги в фигурном катании спортсмены делали в России.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года отстранил российских фигуристов от участия в международных турнирах.

Фигурное катание
Анастасия Метелкина
Лука Берулава