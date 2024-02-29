Уроженцы России выиграли ЧМ по фигурному катанию среди юниоров

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира среди юниоров в Тайбэе (Тайвань).

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По итогам соревнований спортсмены, представляющие Грузию, набрали 179,32 балла.

Второе и третье места заняли представители США Оливия Флорес / Люк Ванг (166,89 балла) и Наоми Уильямс / Лахлан Льюэр (146,00) соответственно.

Метелкина является уроженкой города Владимир, а Берулава родился в Москве. Свои первые шаги в фигурном катании спортсмены делали в России.