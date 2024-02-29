Уроженцы России выиграли ЧМ по фигурному катанию среди юниоров

Уроженцы России Метелкина и Берулава выиграли ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира среди юниоров в Тайбэе (Тайвань).
По итогам соревнований спортсмены, представляющие Грузию, набрали 179,32 балла.
Второе и третье места заняли представители США Оливия Флорес / Люк Ванг (166,89 балла) и Наоми Уильямс / Лахлан Льюэр (146,00) соответственно.
Метелкина является уроженкой города Владимир, а Берулава родился в Москве. Свои первые шаги в фигурном катании спортсмены делали в России.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года отстранил российских фигуристов от участия в международных турнирах.