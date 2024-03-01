Сегодня пройдет жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию: Загитова, Щербакова и Туктамышева выберут команды
Сегодня пройдет жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию.
Жеребьевка пройдет на катке Севкабель Порт в Санкт-Петербурге.
Капитанами команд станут Алина Загитова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.
Сразу после церемонии на катке пройдет встреча с участниками Кубка Первого канала-2024.
Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.
Кубок Первого канала
Санкт-Петербург
1 марта
Жеребьевка
Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Участники
Танцы на льду
- Александра Степанова – Иван Букин
- Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
- Ирина Хавронина – Девид Нарижный
- Екатерина Миронова – Евгений Устенко
- Софья Шевченко – Андрей Ежлов
- Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Мужчины
- Евгений Семененко
- Владислав Дикиджи
- Дмитрий Алиев
- Роман Савосин
- Марк Кондратюк
- Даниил Самсонов
- Петр Гуменник
- Матвей Ветлугин
- Александр Самарин
- Арсений Федотов
- Лев Лазарев
- Иван Рамзенков
Пары
- Анастасия Мишина – Александр Галлямов
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
- Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
- Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
- Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
- Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Женщины
- Аделия Петросян
- Ксения Синицына
- Анна Фролова
- Вероника Яметова
- Алина Горбачева
- Дарья Садкова
- Софья Муравьева
- Ксения Гущина
- Мария Агаева
- Маргарита Базылюк
- Алиса Двоеглазова
- Лидия Плескачева
Финал Кубка России. Пролог. Логинов, Халили, Корнев, Грухвина, Наталия и Анастасия Шевченко выступят в лыжном спринте
Сегодня пройдет жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию: Загитова, Щербакова и Туктамышева выберут команды
Алексей Саврасенко: «Матчи в Китае станут для сборной России замечательным опытом»