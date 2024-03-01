Сегодня пройдет жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Жеребьевка пройдет на катке Севкабель Порт в Санкт-Петербурге.

Сразу после церемонии на катке пройдет встреча с участниками Кубка Первого канала-2024.