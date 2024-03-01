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Сегодня пройдет жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию: Загитова, Щербакова и Туктамышева выберут команды

Сегодня пройдет жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Сегодня пройдет жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию
© Sports.ru

Жеребьевка пройдет на катке Севкабель Порт в Санкт-Петербурге.

Капитанами команд станут Алина Загитова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Сразу после церемонии на катке пройдет встреча с участниками Кубка Первого канала-2024.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

1 марта

Жеребьевка

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участники

Танцы на льду

Мужчины

  • Евгений Семененко
  • Владислав Дикиджи
  • Дмитрий Алиев
  • Роман Савосин
  • Марк Кондратюк
  • Даниил Самсонов
  • Петр Гуменник
  • Матвей Ветлугин
  • Александр Самарин
  • Арсений Федотов
  • Лев Лазарев
  • Иван Рамзенков

Пары

  • Анастасия Мишина – Александр Галлямов
  • Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
  • Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
  • Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
  • Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
  • Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Женщины

  • Аделия Петросян
  • Ксения Синицына
  • Анна Фролова
  • Вероника Яметова
  • Алина Горбачева
  • Дарья Садкова
  • Софья Муравьева
  • Ксения Гущина
  • Мария Агаева
  • Маргарита Базылюк
  • Алиса Двоеглазова
  • Лидия Плескачева
Фигурное катание
Даниил Горелкин
Алина Загитова
Елизавета Туктамышева
Александра Степанова
Анастасия Мишина
Анна Щербакова
Евгений Шевченко
Первый канал