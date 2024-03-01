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Фигурист Галлямов сообщил, что у него украли автомобильные номера

Российский фигурист Александр Галлямов сообщил, что неизвестные украли автомобильные номера с его машины.

Фигурист Галлямов сообщил, что у него украли автомобильные номера
© РИА Новости

— Я понимаю, когда отбирают медали, но чтобы автомобильные номера… На самом деле этот случай придал особого шика сегодняшнему дню.

Нашедшему номера или тому, кто их нашел раньше, чем я потерял, с удовольствием подпишу их на память. Никаких негативных эмоций. Такое бывает. А номеров у нас много. Завтра покажем, — написал Галлямов в Telegram канале.

Галлямов выступает в спортивной паре с Анастасией Мишиной, они выиграли чемпионаты мира и Европы, стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года. Галлямов и Мишина тренируются у Тамары Москвиной.

Фигурное катание
Александр Галлямов
Анастасия Мишина
Тамара Москвина