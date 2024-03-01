Фигурист Галлямов сообщил, что у него украли автомобильные номера

— Я понимаю, когда отбирают медали, но чтобы автомобильные номера… На самом деле этот случай придал особого шика сегодняшнему дню.



Нашедшему номера или тому, кто их нашел раньше, чем я потерял, с удовольствием подпишу их на память. Никаких негативных эмоций. Такое бывает. А номеров у нас много. Завтра покажем, — написал Галлямов в Telegram канале.