Фигурист Галлямов сообщил, что у него украли автомобильные номера
Российский фигурист Александр Галлямов сообщил, что неизвестные украли автомобильные номера с его машины.
— Я понимаю, когда отбирают медали, но чтобы автомобильные номера… На самом деле этот случай придал особого шика сегодняшнему дню.
Нашедшему номера или тому, кто их нашел раньше, чем я потерял, с удовольствием подпишу их на память. Никаких негативных эмоций. Такое бывает. А номеров у нас много. Завтра покажем, — написал Галлямов в Telegram канале.
Галлямов выступает в спортивной паре с Анастасией Мишиной, они выиграли чемпионаты мира и Европы, стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года. Галлямов и Мишина тренируются у Тамары Москвиной.