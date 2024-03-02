Щербакова рассказала о процессе выбора фигуристов для выступления

Щербакова: На жеребьёвке я смотрела по табличке, кто какие баллы за сезон набирал, кто какие места занимал, кто стабильный спортсмен — записывала это всё себе, составила план. Конечно, несколько раз в течение жеребьёвки он нарушался, потому что невозможно предугадать, кого именно выберут девочки. Приходилось в процессе тоже что-то обдумывать. Также старалась думать о том, что два человека катают короткую, два произвольную — чтобы это была сильная их сторона.



Дальше был совместный сбор команды, где ребята говорили за себя, как они это видят, мы все вместе обсуждали. Мой изначальный выбор немножко поменялся во время обсуждения. Сидит тут человек, который очень активно продвигал свою тактику (указывает на Ивана Букина). Думаю, он расскажет, что он думает, потому что он вчера очень упорно отстаивал свою точку зрения (улыбается).