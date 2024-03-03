Никита Кацалапов сравнил Олимпийские игры в Пекине и Сочи

"Я просто не знаю, что ответить. Олимпиада в Сочи - это какой-то храм в моей голове, она особенная. Наверное, в моей жизни такого уже не будет, но я не могу сравнивать. Тогда была Лена Ильиных, сейчас моя дорогая Виктория. Это как две разные жизни", - признался фигурист.