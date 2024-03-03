Никита Кацалапов сравнил Олимпийские игры в Пекине и Сочи

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, сравнил две Олимпиады, в которых принял участие – в Сочи и в Пекине.
По его словам, это как две разные жизни.
"Я просто не знаю, что ответить. Олимпиада в Сочи - это какой-то храм в моей голове, она особенная. Наверное, в моей жизни такого уже не будет, но я не могу сравнивать. Тогда была Лена Ильиных, сейчас моя дорогая Виктория. Это как две разные жизни", - признался фигурист.
Напомним, на Олимпийских играх в Сочи Никита Кацалапов выступал в паре с Еленой Ильиных. Тогда они стали победителями командного турнира и бронзовыми призерами в индивидуальной программе.Никита Кацалапов вошел в историю Олимпийских игр, как фигурист, которому дважды удалось стать чемпионом в командном турнире.