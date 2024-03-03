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Туктамышева выиграла конкурс капитанов КПК у Загитовой и Щербаковой

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева выиграла конкурс капитанов на Кубке Первого канала.

Туктамышева победила Щербакову и Загитову в конкурсе капитанов на КПК
© РИА Новости

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала второй, а чемпиона Игр Анна Щербакова — третьей. В общей сложности за капитанский конкурс «красные» заработали девять баллов, «белые» — пять, «синие» — четыре.

Конкурс капитанов состоял из трех этапов — фигуристки прошли на время полосу препятствий, ответили на вопросы викторины о своей команде и собрали со льда как можно больше мягких игрушек. Причем в первом этапе Щербакову из-за травмы заменила ее тезка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду.

В общем зачете по-прежнему лидирует команда Щербаковой, а второе место Загитовой и третье Туктамышевой разделяет лишь один балл — 64 и 63. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию Кубка Первого канала.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Роман Костомаров сделал заявление для фанатов.

Фигурное катание
Алина Загитова
Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова
Роман Костомаров
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