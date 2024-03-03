Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно и старалась следовать правилам. Об этом пишет РИА «Новости».

Спортсменка отметила, что ехала на Олимпийские игры с хорошим настроением, считала, что это мероприятие — прекрасный праздник спорта, о попадании на который атлеты мечтают и ради которого много работают.

«Я приехала и получила другие эмоции и другое отношение», — призналась Валиева.