Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно
Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно и старалась следовать правилам. Об этом пишет РИА «Новости».
Спортсменка отметила, что ехала на Олимпийские игры с хорошим настроением, считала, что это мероприятие — прекрасный праздник спорта, о попадании на который атлеты мечтают и ради которого много работают.
«Я приехала и получила другие эмоции и другое отношение», — призналась Валиева.
Напомним, что 29 января Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать фигуристку на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировать ее результаты с этой даты. Фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.
Рамблер: главные новости