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Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно и старалась следовать правилам. Об этом пишет РИА «Новости».

Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно
© РИА Новости

Спортсменка отметила, что ехала на Олимпийские игры с хорошим настроением, считала, что это мероприятие — прекрасный праздник спорта, о попадании на который атлеты мечтают и ради которого много работают.

«Я приехала и получила другие эмоции и другое отношение», — призналась Валиева.

Напомним, что 29 января Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать фигуристку на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировать ее результаты с этой даты. Фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

Фигурное катание
Камила Валиева
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