Туктамышева объяснила, почему приостановила карьеру

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева решила приостановить карьеру, потому что российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях. Об этом фигуристка заявила в интервью для японского документального фильма «Исповедь Валиевой», передает ТАСС.

Туктамышева пояснила, почему осенью прошлого года приняла решение приостановить карьеру.

«Я приняла такое решение, потому что я понимаю, что российских спортсменов пока еще не допускают к международным стартам», — сказала спортсменка.

По ее словам, российская федерация организует разнообразные старты и разрабатывает новые проекты, что помогает спортсменам и мотивирует их. Но тем, кто уже почувствовал вкус международных побед, «не хватает этих эмоций».

27-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. У фигуристки также золото, серебро и бронза командных чемпионатов мира.