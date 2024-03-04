Тутберидзе высказалась об отстранении России

«А я не закрывала двери. Почему нет? Вообще, не знаю, надо дождаться, я уверена, рано или поздно нас должны выпустить. Я уже до этого говорила: не хочу жаловаться на судьбу. Мы не закрывались ни для кого, мы можем поделиться тем, что у нас есть — немного, но есть», — сказала Тутберидзе.