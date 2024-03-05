Тарасова высказалась о планах Валиевой выступать в шоу в Китае

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о планах российской фигуристки Камилы Валиевой выступать в шоу в Китае. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Тарасова заявила, что положительно относится к этой новости.

«Но сомневаюсь, что это будет. Я думаю, что, пока она под санкциями, мы вряд ли увидим ее в зарубежных шоу», — отметила она.

4 марта Валиева рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае и исполнит там главную роль. «Все остальное действо будет происходить вокруг меня», — добавила 17-летняя фигуристка.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве оценили легитимность участия Валиевой в ледовых шоу. По их мнению, если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции.