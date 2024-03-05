Алина Загитова рассказала о своих будущих проектах.

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«Я сейчас развиваюсь не только в спорте, а еще в медийном пространстве. Очень часто веду какие-то мероприятия на первых каналах, занимаюсь журналистикой.

И вот ближайший проект, который у меня будет, вообще отдаленный от спорта и всего-всего, чем я занималась ранее, это проект на ютубе, шоу, которое будет называться «Постеры».

Это комедийное шоу. Не буду раскрывать всех секретов, но первый блок отснят, и надеюсь, что в скором времени вы все его увидите», – сказала Загитова.