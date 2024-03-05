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Слуцкая оценила смену гражданства российскими фигуристами

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в интервью YouTube-каналу «Без воды» оценила смену гражданства российскими фигуристами.

Слуцкая оценила смену гражданства российскими фигуристами
© РИА Новости

Она отметила, что не стала бы осуждать таких спортсменов.

«Я уверена, что каждый из них благодарен этой стране. Представляешь, находится спортсмен на пике, в шаге от своей мечты. Это болезненная тема, каждый должен сам решить», — заявила она.

В декабре прошлого года исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался по поводу смены гражданства спортсменами. По его словам, позиция по этому вопросу будет ужесточена.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Ирина Слуцкая