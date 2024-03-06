Юрист предупредил о возможных последствиях участия Валиевой в шоу в Китае

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала возможное участие российской фигуристки Камилы Валиевой в шоу в Китае. Отметим, что несколько дней назад спортсменка сообщила об этом в своих социальных сетях, также отметив, что это будет не единичное выступление.

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