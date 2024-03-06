Тутберидзе получила грамоту от Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе почетную грамоту в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщает РИА Новости.

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50-летняя Тутберидзе была награждена за вклад в развитие и популяризацию фигурного катания в Москве и подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним официальным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022, которые прошли в Пекине. Ученица Тутберидзе Анна Щербакова на Играх в личном турнире завоевала золотую медаль, а еще одна воспитанница тренера Александра Трусова стала второй.