Фигурист не смог закончить произвольную программу на первенстве Москвы

Фигурист Георгий Лихачев упал с четверного тулупа и не смог продолжить произвольную программу на первенстве Москвы, сообщает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

© Федерация фигурного катания на коньках России

Лихачев самостоятельно покинул лед. Спортсмен снят с соревнований по медицинским показаниям.

С 4 по 7 марта в ледовом дворце «Мечта» проходит первенство Москвы среди старшего возраста по фигурному катанию.

Лихачеву 13 лет, он занимается в группе Екатерины Моисеевой.