Фигурист не смог закончить произвольную программу на первенстве Москвы

Фигурист Лихачев не смог закончить произвольную программу на первенстве Москвы из‑за падения
Фигурист Георгий Лихачев упал с четверного тулупа и не смог продолжить произвольную программу на первенстве Москвы, сообщает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.
Лихачев самостоятельно покинул лед. Спортсмен снят с соревнований по медицинским показаниям.
С 4 по 7 марта в ледовом дворце «Мечта» проходит первенство Москвы среди старшего возраста по фигурному катанию.
Лихачеву 13 лет, он занимается в группе Екатерины Моисеевой.
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Фигурист Лихачев не смог закончить произвольную программу на первенстве Москвы из‑за падения