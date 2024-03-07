Медведева рассказала о самом ярком событии в жизни после завершения карьеры

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась о самом запоминающемся событии, произошедшем в её жизни после завершения профессиональной карьеры.

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«Трудно что-то сравнивать с Олимпийскими играми, которые были в моей жизни. Наверное это Олимпийские игры в Пекине, на которые я съездила корреспондентом «Первого канала», — приводит слова Медведевой «РБК-Спорт».

Напомним, Медведева — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командном турнире. После Олимпиады российская спортсмена стала тренироваться под руководством специалиста Брайана Орсера, однако перед стартом сезона-2020/2021 вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. С тех пор Медведева не участвовала в официальных соревнованиях.