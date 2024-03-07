Дикиджи стал вторым в мире фигуристом, исполнившим четверной аксель

Российский фигурист Владислав Дикиджи стал вторым фигуристом, который смог исполнить четверной аксель. Видео прыжка он опубликовал у себя в Telegram-канале.

Отмечается, что выполнить четверной аксель у Дикиджи получилось во время тренировки. До этого такой прыжок смог сделать только американец с российскими корнями Илья Малинин. Таким образом Дикиджи стал первым россиянином и вторым фигуристом в мире, выполнившим четверной аксель.

Успех Дикиджи уже оценили многие российские тренера и фигуристы. Также четверной аксель прокомментировал тренер спортсмена Олег Татауров. По его словам, Дикиджи смог выполнить его с первого раза. При этом пока ставить в программу Татауров прыжок не планирует.

Напомним, что Дикиджи 19 лет и он является серебряным призером чемпионата России и бронзовым призером Спартакиады.