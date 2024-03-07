Песков рассказал о переживаниях Навки из-за болезни Костомарова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком состоянии находилась его супруга Татьяна Навка, когда её партнёр по танцам на льду Роман Костомаров боролся за жизнь из-за тяжелейшей формы пневмонии.

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