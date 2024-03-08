ISU продолжит проверять Камилу Валиеву на допинг

Международный союз конькобежцев продолжит проверять Валиеву на допинг.

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29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

При этом Валиева была включена в обновленный международный пул допинг-тестирования. Она находится в списке проверяемых с лета 2020 года.

В список проверяемых фигуристов из россиян также входят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Петр Гуменник и Евгений Семененко.