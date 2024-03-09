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В ВАДА объяснили, почему Валиева должна проходить допинг-тесты

Российская фигуристка Камила Валиева обязана проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования.

В ВАДА объяснили, почему Валиева должна проходить допинг-тесты
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«Мы не можем комментировать особенности плана распределения тестов ISU. Однако, говоря в целом, отстраненный спортсмен должен в течение периода отстранения предоставить себя для проведения внеконкурсного тестирования любой антидопинговой организацией, имеющей юрисдикцию в области тестирования. Это необходимо для обеспечения общей целостности системы, когда спортсмен вернется к соревнованиям», — сообщается в заявлении пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Напомним, решение о дисквалификации Валиевой в январе текущего года вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Срок дисквалификации фигуристки рассчитан на четыре года и отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты Валиевой, показанные за этот период, были аннулированы, в связи с чем, в частности, ISU лишил сборную России золота за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года.

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