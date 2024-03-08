Россиянин Дикиджи исполнил самый сложный прыжок в фигурном катании

Серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи рассказал «Матч ТВ», что смог сделать четверной аксель. По словам фигуриста, это произошло на тренировке со второй попытки. В подтверждение своих слов Дикиджи опубликовал видео в соцсетях, где продемонстрировал чистое исполнение сложнейшего в фигурном катании прыжка.

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«Это вторая попытка четверного акселя. Конечно, было страшно. Собрался с мыслями и поехал», — пояснил спортсмен.

Первым на соревнованиях четверной аксель пытался выполнить японец Юдзуру Ханю, но упал. Позднее исполнить элемент чисто смог американец Илья Малинин.

19-летний Дикиджи в этом сезоне выиграл два этапа Гран-при России.

Как ранее писал «ГлагоL», чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми на соревнованиях в парном катании на Всероссийской Спартакиаде в Магнитогорске. В общей сумме пара набрала 239,11 балла: в произвольной программе —157,65 балла, за короткую программу — 81,46. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третье место у Юлии Артемьевой с Алексеем Брюхановым.