Туктамышева поделилась эмоциями после выступления на «Русском вызове»

Победительница и призёр чемпионатов мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление на на турнире шоу-программ «Русский вызов». Она представила номер под «Реквием» Марины Цветаевой.

«В этом году тема «Русского вызова» — раскрыть многообразие исторических и культурных традиций России. Я долго выбирала идею для программы, хотелось показать что-то интересное и небанальное. Идея пришла не сразу, но как только это случилось — нашлась музыка, и я точно поняла, что хочу это катать. Елизавета Навиславская была в роли постановщика, а Артем Федорченко помогал с шагами. Получился драматический и очень личный номер под музыку Шопена, на которую положены стихи Марины Цветаевой в исполнении Алисы Фрейндлих Кстати, под Шопена у меня давно была мечта сделать программу и вот наконец мне удалось это воплотить в жизнь», — написала фигуристка в своём аккаунте в соцсетях.

Туктамышева заняла второе место на «Русском вызове». Победу на турнире одержал олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин. Замкнули тройку лидеров сразу несколько спортсменов: Ксения Синицына, Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в O