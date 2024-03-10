Назван лидер в заработке за сезон среди российских фигуристов

Стали известны призовые российских фигуристов в сезоне 2023/2024. Самая большая сумма у двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Исследование провело издание Metaratings.ru.

Семененко заработал рекордные 6,35 млн рублей призовых за сезон.

Сюда вошли выступления на этапах Гран-при (800 тыс. рублей), победа на Спартакиаде-2024 (1,36 млн), золото чемпионата России (2,5 млн), а также участие в прыжковом турнире (750 тыс.)

Еще 500 тыс. рублей Семененко заработал на турнире «Русский вызов» за победу в номинации «Соответствие образа и костюма». На Кубке Первого канала фигурист получил около 438 тыс. рублей.

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На втором месте рейтинга оказалась Аделия Петросян. За выступления она заработала 6,28 млн рублей. В отличие от Семененко фигуристка не выступала на «Русском вызове».

Среди дуэтов и танцоров самые большие призовые у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Они заработали 8,8 млн рублей на двоих. Пара побеждала на чемпионате России, Спартакиаде сильнейших и двух этапах Гран-при России.

В исследовании учитывались выплаты от организаторов официальных соревнований (Гран-При, Чемпионат России), а также Кубка Первого канала, чемпионата по прыжкам, шоу-турнира «Русский вызов».