Самсонов объяснил, почему захотел катать на «Русском вызове» номер про маму

Фигурист Даниил Самсонов рассказал «Матч ТВ», что не сильно расстроился из‑за отсутствия приза на турнире «Русский вызов», так как смог порадовать близких и фанатов своим катанием.

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9 марта в Санкт‑Петербурге прошел турнир по шоу‑программам «Русский вызов». Самсонов исполнил программу, посвященную маме.