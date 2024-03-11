Самсонов объяснил, почему захотел катать на «Русском вызове» номер про маму

Фигурист Самсонов: «Я захотел катать на «Русском вызове» номер про маму, чтобы оставить о себе хорошие впечатления»
Фигурист Даниил Самсонов рассказал «Матч ТВ», что не сильно расстроился из‑за отсутствия приза на турнире «Русский вызов», так как смог порадовать близких и фанатов своим катанием.
9 марта в Санкт‑Петербурге прошел турнир по шоу‑программам «Русский вызов». Самсонов исполнил программу, посвященную маме.
— Когда нам разрешили самостоятельно подавать заявку на турнир, я сразу понял, что нужно катать что‑то на тему семьи. В первую очередь рассматривал музыку про маму. Но в качестве запасного варианта у меня была песня Максима Фадеева про брата. Я нашел песню Олега Газманова в исполнении Эрика Ахметова. Я захотел катать номер про маму, чтобы оставить о себе хорошие впечатления. Хотелось, чтобы каждый человек в зале был тронут. Тем самым хотелось что‑нибудь попробовать выиграть. Но выиграть не получилось. Я чуть‑чуть расстроен. Но сейчас я читал комментарии под моим выступлением, их 76, и все они положительные. Я рад, что у меня получилось оставить о себе хорошие впечатления. После выступления и на финальном круге почета люди с трибуны кричали, что мой номер был прекрасным и самым лучшим. Это важнее всех призов. После проката мне написали друзья и близкие. Я никому из группы не говорил, на какую тему буду катать номер. Мне написала Даша Садкова, что она потрясена, что ставит мне тысячу баллов из десяти. Также написали Карина Сафина, Андрей Ежлов, Соня Самоделкина. Не сказать, что я расстроился из‑за отсутствия приза. Я рад, что у меня получилось оставить о себе хорошее впечатление, — сказал Самсонов «Матч ТВ».