Фигуристка Морозова пропустит финал Кубка Федерации из‑за травмы
Фигуристка Виктория Морозова сообщила «Матч ТВ», что пропустит финал Кубка Федерации из‑за травмы ноги.
Ранее Морозова пропустила первенство России среди юниоров из‑за травмы ноги.
— Финал Кубка Федерации я пропущу из‑за травмы ноги, которая случилась в январе. Приняли с тренерами решение сняться с этого старта, — сказала Морозова «Матч ТВ».
Морозова — победитель этапа Гран‑при среди юниоров. Кубок Федерации пройдет с 13 по 16 марта в Сириусе.