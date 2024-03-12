Медведева выступит на шестом этапе «Битвы школ» по фигурному катанию

Двухкратная чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева станет хедлайнером шестого этапа «Битвы школ».

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Соревнования пройдут 31 марта в центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве. К участию приглашены спортсмены из десяти школ фигурного катания, имеющие I и II юношеский разряд, а также I и II спортивный разряд.