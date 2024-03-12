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Медведева выступит на шестом этапе «Битвы школ» по фигурному катанию

Двухкратная чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева станет хедлайнером шестого этапа «Битвы школ».

Медведева выступит на шестом этапе «Битвы школ» по фигурному катанию
© Чемпионат.com

Соревнования пройдут 31 марта в центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве. К участию приглашены спортсмены из десяти школ фигурного катания, имеющие I и II юношеский разряд, а также I и II спортивный разряд.

«Я очень рада, что формат «Битвы школ» прижился, ведь подготовка юных спортсменов к крупным соревнованиям очень важна. Мне очень нравится ощущать себя частью этого большого турнира и выступать неким мотиватором для ребят. А ещё я ловлю себя на мысли, что где-то здесь, возможно, находится будущий чемпион мира или Олимпийских игр, и это вызывает очень классные ощущения», — приводит слова Медведевой ТАСС.
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