Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что не располагает доказательствами причастности тренера Этери Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил ее подопечной, фигуристкой Камилой Валиевой. Как сообщает AP, об этом заявил гендиректор WADA Оливье Ниггли.

По его словам, WADA не может напрямую связать Тутберидзе с делом Валиевой. Нигги добавил, что «возможно, в этом замешан физиотерапевт, может быть, врач».

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«Мы думаем, что спортсменка приняла это вещество не одна, это была не ее инициатива. Она столкнулась с последствиями. Возможно, случай Валиевой показывает, насколько важно улучшить антидопинговую систему, мы делаем это сейчас», — заявил гендиректор WADA.

Напомним, что в конце января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, в результате переместив сборную России по фигурному катанию, с которой выступала Валиева, с первого места на третье.