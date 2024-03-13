Роднина отреагировала на слова Тарасовой о допинге Валиевой

Ирина Роднина отреагировала на слова Татьяны Тарасовой о допинге Камилы Валиевой.

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Тарасова, отвечая на вопросы о деле Валиевой в эфире программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1», заявила, что «только тренер может дать таблетку» спортсмену.

Валиева – ученица Этери Тутберидзе.