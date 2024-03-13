Роднина отреагировала на слова Тарасовой о допинге Валиевой

Роднина о словах Тарасовой про допинг у Валиевой: «Тренера не надо обвинять. Сначала докажите – потом обвиняйте»
Ирина Роднина отреагировала на слова Татьяны Тарасовой о допинге Камилы Валиевой.
Тарасова, отвечая на вопросы о деле Валиевой в эфире программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1», заявила, что «только тренер может дать таблетку» спортсмену.
Валиева – ученица Этери Тутберидзе.
«Я со свечкой не стояла и комментировать все, что говорит Тарасова, я не собираюсь. Так как Валиева несовершеннолетняя, этот вопрос решают тренер, врач и родители. Это те люди, которые отвечают за происходящее. Если смотреть по законодательству, а оно у нас есть, принятое в 2016 году, – там совершенно четко расписано, кто несет ответственность и какую: начиная от штрафов, заканчивая уголовной ответственностью. Тренера не надо обвинять. Сначала докажите – потом обвиняйте», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.