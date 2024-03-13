Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на слова коллеги Татьяны Тарасовой, которая ранее заявила, что российская фигуристка Камила Валиева могла получить допинг только от тренера.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя всё списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе на своей странице в социальных сетях.

Тарасова о допинге Валиевой: «Никто ей его не подсунул, но он был найден»

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации российской спортсменки отсчитывается с декабря 2021 года.