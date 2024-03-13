Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на претензии Татьяны Тарасовой, которая ранее заявила, что российская фигуристка Камила Валиева могла получить допинг только от тренера. RT на русском

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — заявила Тутберидзе. Чемпионат.com

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Газета.Ru