Боброва и Журанков оценили Фролову на шоу-турнире

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков оценили номер серебряного призёра Спартакиады сильнейших 2024 года Анны Фроловой, показанный на турнире шоу-программ «Русский вызов». Напомним, по итогам турнира фигуристка получила специальный приз от Аллы Сигаловой.

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