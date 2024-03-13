В ФФКР заявили, что ни один тренер не давал допинг Валиевой

Гендиректор ФФКР Коган о допинг-деле Валиевой: «Никакой тренер ей ничего не давал. Всех проверяли соответствующие органы»
В ФФКР заявили, что ни один тренер не давал допинг фигуристке Камиле Валиевой.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, отвечая на вопросы о деле Валиевой, сказала: «Слушайте, ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер».
«Может ли такое быть? Нет, не может. Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы», – заявил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг. Ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го были аннулированы.
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Гендиректор ФФКР Коган о допинг-деле Валиевой: «Никакой тренер ей ничего не давал. Всех проверяли соответствующие органы»
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